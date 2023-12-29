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Какой сегодня день: 29 декабря

Этот день является 363-м в григорианском календаре, до нового года остается 2 дня.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 29 декабря 1721 года родилась фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур? О том, чем еще ознаменовано 29 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 29 декабря

В 1699 году Петр I издал именной указ о переходе на юлианский календарь.

В 1768 году Екатерина II ввела бумажные денежные знаки.

В 1922 году подписан Договор об образовании СССР.

Кто родился 29 декабря

Фаворитка короля Франции Людовика XV маркиза де Помпадур (1721−1764).

Архитектор Карл Росси (1775−1849).

Актер Джон Войт (1938).

Кинорежиссер, сценарист, продюсер Лилли (ранее — Эндрю) Вачовски (1967).

Актер Джуд Лоу (1972).

29 декабря в православном календаре.

В этот день верующие православные чтут память десятого из 12 малых пророков — Аггея и преподобной Софии Суздальской.

Именины

29 декабря именины у Николая, Павла, Петра, Семена, Макара, Аркадия, Ильи, Владимира и Александра.

29 декабря в народном календаре

На Руси люди в этот день внимательно следили за погодой: если деревья и постройки были густо усыпаны инеем, значит, Святки будут теплыми. Если же с самого утра сильные морозы, то и до Крещения будет очень холодно. Также смотрели и на сугробы: если они приваливались вплотную к ограде, то урожайного лета не стоит ждать.

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