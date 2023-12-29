Какой сегодня день: 29 декабря

На Руси люди в этот день внимательно следили за погодой: если деревья и постройки были густо усыпаны инеем, значит, Святки будут теплыми. Если же с самого утра сильные морозы, то и до Крещения будет очень холодно. Также смотрели и на сугробы: если они приваливались вплотную к ограде, то урожайного лета не стоит ждать.