Какой сегодня день: 29 декабря

Знаете ли вы, что 29 декабря 1721 года родилась фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур? О том, чем еще ознаменовано 29 декабря, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 29 декабря
В 1699 году Петр I издал именной указ о переходе на юлианский календарь.
В 1768 году Екатерина II ввела бумажные денежные знаки.
В 1922 году подписан Договор об образовании СССР.
Кто родился 29 декабря
Фаворитка короля Франции Людовика XV маркиза де Помпадур (1721−1764).
Архитектор Карл Росси (1775−1849).
Актер Джон Войт (1938).
Кинорежиссер, сценарист, продюсер Лилли (ранее — Эндрю) Вачовски (1967).
Актер Джуд Лоу (1972).
29 декабря в православном календаре.
В этот день верующие православные чтут память десятого из 12 малых пророков — Аггея и преподобной Софии Суздальской.
Именины
29 декабря именины у Николая, Павла, Петра, Семена, Макара, Аркадия, Ильи, Владимира и Александра.
29 декабря в народном календаре
На Руси люди в этот день внимательно следили за погодой: если деревья и постройки были густо усыпаны инеем, значит, Святки будут теплыми. Если же с самого утра сильные морозы, то и до Крещения будет очень холодно. Также смотрели и на сугробы: если они приваливались вплотную к ограде, то урожайного лета не стоит ждать.