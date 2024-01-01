Что изменится в жизни россиян с 1 января

Участники смогут выбрать, как получать периодические выплаты: либо в течение определенного срока (не менее 10 лет), либо пожизненно. Это получится сделать через 15 лет после вступления в программу или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Россияне смогут забрать средства досрочно, но без потери дохода только при особых жизненных ситуациях. К ним относится в том числе потеря кормильца или дорогостоящее лечение.