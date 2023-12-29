Что можно и нельзя делать в Агеев день 29 декабря, который называют Инесей

По традиции, в Агеев день собирались всей семьей за ужином. Однако важно помнить, что продолжается Рожественский пост. По этой причине на стол ставили постные блюда. Если же нет возможности навестить своих близких, то рекомендуется им позвонить. Кроме того, с 29 декабря начинали подготовку к Новому году.