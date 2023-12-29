Что можно и нельзя делать в Агеев день 29 декабря, который называют Инесей

Православная церковь 29 декабря вспоминает святого Аггея. В народе отмечают Агеев день, или Агей-Инесей. Считается, что именно 29 декабря природа готовится к наступлению Нового года и все украшает инеем.
Народные приметы на 29 декабря
Мороз указывает на холодную погоду на Крещение, которое празднуют 19 декабря. Если погода резко испортилась, то на протяжении 20 дней будет холодно. Сильный ветер предупреждает про плохой урожай. Интересно, что по погоде 29 декабря узнавали, каким окажется апрель.
Что нельзя делать 29 декабря
Запрещено ругаться и ссориться с родными и близкими, так как это может спровоцировать большие проблемы. Кроме того, нельзя проводить день вдалеке от семьи. Не рекомендуется разгонять птиц, которые прилетели во двор. Не стоит пересчитывать сбережения. Согласно приметам, их все можно потерять.
Что можно делать 29 декабря
По традиции, в Агеев день собирались всей семьей за ужином. Однако важно помнить, что продолжается Рожественский пост. По этой причине на стол ставили постные блюда. Если же нет возможности навестить своих близких, то рекомендуется им позвонить. Кроме того, с 29 декабря начинали подготовку к Новому году.