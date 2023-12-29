Эскалатор на станции метро «Павелецкая» Замоскворецкой линии закроют на ремонт с 10 января

Эскалатор на станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена закроют на ремонт с 10 января по 26 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте столичной подземки.
«С 10 января 2024 года по 26 марта 2024 года на станции “Павелецкая” Замоскворецкой линии (выход № 3) закроют на ремонт эскалатор», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по будням с 8:00 до 9:00 выход № 3 будет работать только на выход пассажиров. Вход будет осуществляться через вестибюль станции «Павелецкая» Кольцевой линии.