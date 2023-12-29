Без снега и тепла: техника оставила жителей Охотского района без тепла

В Охотском районе местные жители остались без отопления. Меры пришлось принимать прокуратуре. О том, что дом № 3 по улице Октябрьской рабочего поселка Охотск замерзает, в надзорном органе узнали из социальных сетей. Там тут же организовали проверку.
Как оказалось, причиной аварийного отключения стала техника, которая повредила участок теплотрассы.
— Установлено, что в 06:40 часов 22 декабря отключено отопление в доме по причине повреждения участка теплотрассы во время расчистки дорог снегоуборочной техникой. Подача теплоснабжения восстановлена в полном объеме только 24 декабря, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Директору охотского филиала «Теплоэнергосервис» внесли представление. Решается вопрос о составлении административного протокола. Также прокуратура контролирует результаты рассмотрения актов и фактическое устранение нарушений.