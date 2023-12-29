Без снега и тепла: техника оставила жителей Охотского района без тепла

В Охотском районе местные жители остались без отопления. Меры пришлось принимать прокуратуре. О том, что дом № 3 по улице Октябрьской рабочего поселка Охотск замерзает, в надзорном органе узнали из социальных сетей. Там тут же организовали проверку.