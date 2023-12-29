Житель Иркутска в 96 лет стал чемпионом Сибири

В доковидные времена по утрам занимался на улице — на площадке под окнами дома. Зимой и летом — с голым торсом. Но коронавирус свалил с ног. В Иркутском госпитале ветеранов войн врачи вернули не сдающегося ни болезням, ни обстоятельствам иркутянина к жизни. И снова — тренировки, соревнования. Только вот силы после тяжёлой болезни теперь уже не те, что прежде.