Житель Иркутска в 96 лет стал чемпионом Сибири

На улице — под минус 40. В иркутский Дворец спорта, окутанный морозным туманом, заходит Константин Познянский. Ему 96 лет, и сегодня у него тренировка. Лютый холод не заставит его остаться дома, когда он должен готовиться к соревнованиям. Подробности — в материале irk.aif.ru.
С энтузиазмом и с самоотдачей
Константин Михайлович — самый возрастной участник легкоатлетических соревнований в России среди ветеранов в толкании ядра и метании диска. Он выступает в категории 95−99 лет. В этом году на открытом чемпионате Сибири и Дальнего Востока по лёгкой атлетике в помещении, который проходил в Иркутске, установил мировой рекорд в толкании ядра среди ветеранов — 7,09 метра.
«Сегодня на тренировке толкнул ядро на 6,90 метра, — говорит Константин Познянский. — Это я неважно себя чувствую».
«Всё равно очень хороший результат. Высшее достижение в зале», — комментирует тренер Константина Познянского мастер спорта СССР Игорь Бражник.
Год назад на весенних всероссийских соревнованиях в Москве самый возрастной толкатель ядра показал результат в 6,69 метра, а на осенних в Сочи — 6,83 метра. И это были рекорды страны.
«Дома показатели всегда лучше, — отмечает иркутянин. — Перелёты, смена часовых поясов сказываются на самочувствии, поэтому если выступаю в другом регионе, то толкаю снаряд не так хорошо, как дома».
Сейчас Константин Михайлович готовится к ветеранскому чемпионату России по лёгкой атлетике, который назначен на март 2024 года. Соревнования будет принимать Иркутск. С тем энтузиазмом, зарядом и самоотдачей, которые демонстрирует Познянский на тренировках, от него вполне можно ожидать новых рекордов.
Активный гражданин
«Спорт — это норма жизни, — считает легкоатлет. — Сколько бы вам ни было лет, начинайте заниматься спортом, любым видом. Никогда не поздно».
Константин Познянский тренируется в легкоатлетическом манеже иркутского Дворца спорта один раз в неделю под руководством Игоря Бражника — легендарного тренера, почётного гражданина Иркутской области. И каждый день выполняет физическую зарядку дома.
В доковидные времена по утрам занимался на улице — на площадке под окнами дома. Зимой и летом — с голым торсом. Но коронавирус свалил с ног. В Иркутском госпитале ветеранов войн врачи вернули не сдающегося ни болезням, ни обстоятельствам иркутянина к жизни. И снова — тренировки, соревнования. Только вот силы после тяжёлой болезни теперь уже не те, что прежде.
А ещё Константин Михайлович — «Активный гражданин Иркутска». Таким почётным знаком от мэрии он удостоен за свою общественную деятельность.
«Предновогодняя неделя у меня по дням расписана, в какие-то дни необходимо побывать на двух мероприятиях, — рассказывает общественник. — До Нового года нужно поучаствовать в чемпионате по бильярду, в заседании Совета старейшин, который я возглавляю в иркутском обкоме КПРФ, зовут и почётным гостем на чемпионат по лёгкой атлетике, много всего. Надо быть».
Новый год Константин Познянский празднует в кругу семьи.
«Так как я самый старший, то с меня первое поздравление, — говорит он. — Новый год всегда встречаю с семьёй, всё-таки это домашний праздник».
Раньше Константин Михайлович 1 января доставал лыжи и катался в своё удовольствие. Однако эту многолетнюю практику прервал ковид. Но «Лыжню России» ценитель здорового образа жизни не пропускает с момента первых стартов в Иркутске в 2004 году. Планирует и в 2024-м участвовать. Как всегда — будет самым старшим.
ЗАРЯДКА ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 90
от К. М. Познянского.
После того как проснулись, не вставая с кровати, делаете зарядку для ног: до 10 раз поднимаете и опускаете каждую ногу поочерёдно, выполняете «ножницы», притягиваете поочерёдно колени к груди.
Садитесь на кровати и удерживаете поочерёдно левую и правую ноги на весу на счёт до 10. И так 10 раз.
Встаёте, разводите руки в стороны, сводите лопатки вместе. Упражнение выполняете синхронно с дыханием. Поднимаете правую руку вверх, левую опускаете вниз и делаете руками пружинящие движения. Затем аккуратно выполняете повороты корпуса влево-вправо одновременно со вдохом и выдохом.
Стучим кулачками по груди, по плечам. Быстро похлопываем ладошками по плечам, рукам, бёдрам, ногам. После чего большим пальцем массируем точку под ключицей. Ладонями выполняем массаж лица и всей головы.
Затем — приседания. Можно 10 полуприседов.
Берёте маленькие гантели, поднимаете и опускаете руки с гантелями поочерёдно 10 раз.
СПРАВКА
Константин Познянский родился 27 марта 1927 года, в девятилетнем возрасте сдал нормы ГТО, в 13 лет стал Ворошиловским стрелком. Ветеран Великой Отечественной войны. Многократный чемпион и рекордсмен России по лёгкой атлетике среди ветеранов.