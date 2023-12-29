В Новосибирской области откроются две новые школы в 2024 году

Власти Новосибирска объявили о том, что в городе построят новое здание лицея № 185 в Октябрьском районе и школы № 221 в Ленинском районе.
Сейчас в лицее № 185 ведётся строительство нового здания с вместимостью, которая рассчитана на 975 учащихся. Там будут блоки для начальных и старших классов с бассейном длиной 25 метров. А школа № 221 будет рассчитана на 825 человек. Также в ней будет находиться специализированный класс робототехники, студия звукозаписи и кабинеты слесарного дела.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что расходы на бесплатное питание в школах Новосибирской области увеличат на 5%.