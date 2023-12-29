В Новосибирской области откроются две новые школы в 2024 году

Сейчас в лицее № 185 ведётся строительство нового здания с вместимостью, которая рассчитана на 975 учащихся. Там будут блоки для начальных и старших классов с бассейном длиной 25 метров. А школа № 221 будет рассчитана на 825 человек. Также в ней будет находиться специализированный класс робототехники, студия звукозаписи и кабинеты слесарного дела.