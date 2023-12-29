Нарколог из Красноярска дал советы, как выпивать в Новый год

Также один из угрожающих симптомов чрезмерного употребления алкоголя — так называемая «белая горячка». При ее появлении у человека нарастает тревога, суетливость, ему становится тяжелее сидеть на одном месте. В этот момент чувствуется тремор конечностей, возникает повышенная потливость. Опасность представляет и повышение артериального давления до 150/100 мм.рт.ст и выше. Пульс учащается до 110 ударов и более. Кроме того, у человека с «белой горячкой» пропадает сон на сутки и более, что также опасно для здоровья.