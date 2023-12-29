Нарколог из Красноярска дал советы, как выпивать в Новый год

При употреблении алкоголя в Новый год нельзя терять самоконтроль и забывать о нормах, считает красноярский нарколог Александр Курчицкий. Эксперт дал несколько простых советов, как не испортить праздники проблемами с самочувствием после застолья со спиртным.
О простых правилах употребления алкоголя рассказал красноярский нарколог Александр Курчицкий.
В первую очередь, врач напомнил, что во всасывании, расщеплении пищи и алкоголя играют три органа: желудок, печень, поджелудочная железа. Алкоголь и еда нагружает органы вдвойне. Несоблюдение правил употребления спиртного может привести к холециститу, панкреатиту, гастриту и язве.
«Также нельзя употреблять алкоголь вообще без закуски. Агрессивное воздействие на слизистую и быстрое опьянение», — объяснил нарколог, добавив, что лучше отказаться от алкоголя.
При этом важно проверять качество продукции и отказываться от сомнительных напитков и закуски.
Но и закуска подойдет не каждая. По словам Александра Курчицкого, нужно отказаться от идеи закусывать шоколадом и конфетами, так как это нагружает поджелудочную железу.
Перед тем, как сесть за стол врач рекомендует принять ферменты, такие как: «Панкреатин», «Мезим-форте», «Креон». Они помогут расщеплению. Кроме того, специалист советует выпить пару таблеток активированного угля. Это вещество примет часть токсинов на себя.
Людям, страдающим от алкогольной зависимости, важно учитывать эту особенность и не разрешать себе «выпить еще чуть-чуть»:
«Большинство людей, после такого разрешения уйдут в запой сразу. А наличие хороших выходных, поспособствует длительности запоя. Сам по себе запой — это первая проблема. Вторая — как из него выйти. И сразу скажу, самостоятельно выходить из запоя очень опасно для здоровья», — пояснил нарколог.
Также один из угрожающих симптомов чрезмерного употребления алкоголя — так называемая «белая горячка». При ее появлении у человека нарастает тревога, суетливость, ему становится тяжелее сидеть на одном месте. В этот момент чувствуется тремор конечностей, возникает повышенная потливость. Опасность представляет и повышение артериального давления до 150/100 мм.рт.ст и выше. Пульс учащается до 110 ударов и более. Кроме того, у человека с «белой горячкой» пропадает сон на сутки и более, что также опасно для здоровья.
Резюмируя, эксперт посоветовал перед застольем проконсультироваться с врачом по поводу употребления алкоголя.
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