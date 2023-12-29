Когда откроют аквапарк в Красноярске?

«Инвестор проекта не вписывается в те финансовые решения, которые были приняты ранее. Застройщику пришлось корректировать смету и проект строительства, вносить изменения в техническую часть, а сам проект заново отправлять в Госэкспертизу для получения заключения, — пояснил мэр Красноярска Владислав Логинов. — В настоящее время экспертиза пройдена. От застройщика есть запрос на федеральное финансирование — он рассчитывает на грант и субсидию на достройку аквапарка».