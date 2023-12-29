Когда откроют аквапарк в Красноярске?

Землю под строительство аквапарка на Взлётке застройщик арендовал ещё в 2017 году.
Землю под строительство аквапарка на Взлётке застройщик арендовал ещё в 2017 году, но сдать проект пока так и не получилось.
«Инвестор проекта не вписывается в те финансовые решения, которые были приняты ранее. Застройщику пришлось корректировать смету и проект строительства, вносить изменения в техническую часть, а сам проект заново отправлять в Госэкспертизу для получения заключения, — пояснил мэр Красноярска Владислав Логинов. — В настоящее время экспертиза пройдена. От застройщика есть запрос на федеральное финансирование — он рассчитывает на грант и субсидию на достройку аквапарка».
Отметим, что изначально построить аквапарк планировалось в 2027 году, теперь сроки отодвигаются на октябрь-декабрь 2028 года. О приостановке работ застройщик заявил ещё в прошлом году, тогда причиной было названо сильное удорожание материалов.