На новогодние семейные развлечения приглашают жителей Хабаровского края

В выходные жители региона могут принять участие в новогодних спортивных мероприятиях, организованных по инициативе Михаила Дегтярева в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
30 декабря в краевой столице запланирована костюмированная пробежка. Предлагается преодолеть пять километров по парковой зоне набережной стадиона имени Ленина. Старт запланирован на 9 часов утра от речного вокзала. Участников ждет теплый чай и возможность приятно провести время в компании единомышленников.
30 декабря в селе Тугур пройдет турнир по зимнему волейболу. Участвовать могут все желающие, включая детей с ОВЗ. Встреча на волейбольной площадке с 13:00 до 16:00.
1 января состоится «Забег обещаний». Любой желающий сможет пробежать 2024 метра при наличии медицинской справки. Старт запланирован на стадионе имени Ленина в 13:00.
Продолжается регистрация на «Лыжню России». Записаться можно через Госуслуги. Гонка пройдет 10 февраля.
В Комсомольске формируется группа «Фитнес 50+» с акцентом на социальную физкультуру и оздоровление. Посещать занятия можно с 15 января.