На новогодние семейные развлечения приглашают жителей Хабаровского края

30 декабря в краевой столице запланирована костюмированная пробежка. Предлагается преодолеть пять километров по парковой зоне набережной стадиона имени Ленина. Старт запланирован на 9 часов утра от речного вокзала. Участников ждет теплый чай и возможность приятно провести время в компании единомышленников.