40 дней после смерти. Историки назвали заслуги и ошибки Амана Тулеева

29 декабря — 40 дней со дня смерти народного губернатора Амана Тулеева. В канун значимой в православной традиции даты «АиФ в Кузбассе» спросил у кузбасских историков о заслугах и ошибках покойного экс-губернатора. Также мы попросили экспертов предположить, что напишут о Тулееве в учебниках истории и как следует увековечить его имя.
На вопросы ответили профессор кемеровского вуза, политолог и школьный учитель истории.
Радел за стабильность и боролся с оппозицией.
«Главная заслуга Тулеева состоит в обеспечении политической стабильности Кузбасса — региона очень сложного как в экономическом, так и в социальном отношении. За счёт авторитета Тулеева пришлось завершать непопулярную реструктуризацию угольной промышленности и модернизировать металлургический комплекс. Это не могло не сказаться на закрытии старых производств, высвобождении огромного количества рабочих. Однако никаких потрясений допущено не было. Напротив, Аман Гумирович сумел создать эффективную модель социальной политики, в которой уделялось внимание всем возрастным и профессиональным группам», — говорит о заслугах покойного экс-губернатора профессор КемГУ, доктор исторических наук Александр Коновалов.
«Ошибки Тулеева, на мой взгляд, связаны с дефектами кадрового подбора. Нередко главами городов, заместителями губернатора он рекомендовал людей неподходящих, откровенно слабых, но способных льстить и умело дезинформировать. Яркие фигуры, наподобие Анатолия Приставки (угольного “генерал”, которого в 2012 г. лишили региональных наград, а в 2019 г. — вернули — Ред.), вызывали у Тулеева раздражение. Много усилий тратилось на борьбу с оппозиционной прессой и лидерами общественного мнения: достаточно вспомнить ликвидацию газеты “Край” Евгения Богданова и судебную тяжбу с журналистом Александром Сорокиным», — рассуждает профессор.
По его мнению, в истории Кузбасса покойный останется как крупный политик и государственный деятель, возглавлявший регион более 20 лет. Считает Тулеева фигурой федерального масштаба, к чьему мнению прислушивались во всей стране. «Созидательные результаты его политики для Кузбасса очевидны. Он сумел внести вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона (сельское хозяйство области стало закрывать потребности населения в хлебе, картофеле, овощах, яйце). Активно велась работа по сносу ветхого и аварийного жилья (снесено более 20 тыс. бараков, а новоселье отметили свыше 300 тыс. кузбасских семей), уделялось приоритетное внимание строительству автодорог», — перечисляет собеседник яркие дела экс-губернатора.
Александр Коновалов считает, что имя Амана Гумировича Тулеева требует увековечения. В числе очевидных предложений — присвоение его имени институту развития профессионального образования (он им руководил в 2018—2023 годах). «Думаю, что было бы хорошо учредить стипендию имени Тулеева для студентов-отличников средних и высших учебных заведений, а также проводить региональные научные конференции в его честь», — предлагает Александр Борисович.
Власть — в кулак, опыт — в учебники.
Политолог, экс-депутат кузбасского парламента Игорь Украинцев убеждён, что Аман Тулеев — историческая личность не только для Кемеровской области, но для всей страны. «Таких губернаторов — самобытных, самодостаточных и со своим мнением — не так много было за всю региональную историю России», — отмечает он.
По мнению политолога, главная заслуга экс-губернатора в том, что, возглавив Кузбасс, тот собрал регион в кулак, в одно целое. Его харизма и управленческий талант дали импульс развитию региона. «Достаточно монолитно всё работало долгие годы. Аман Гумирович обладал авторитетом социального политика. Был момент, когда кузбасская политика считалась одной из самых социальных в России».
Главной же ошибкой Тулеева собеседник считает то, что он не смог вовремя уйти, не организовал транзит власти, не передал управление регионом молодой команде, воспитанной им же. И когда к 2018 г. ситуация стала катастрофичной, то решение о руководстве регионом пришлось делать федеральному центру. «На мой взгляд, ошибка в том, что Аман Гумирович поверил людям, которые говорили о его незаменимости, и продолжал руководить регионом даже когда уже не мог по состоянию здоровья», — считает Украинцев.
Сомнений в том, что Тулеев попадёт в учебники истории, у него нет: «Всё познается в сравнении. Для будущих историков Аман Тулеев — фигура, которая позволяет сравнивать, что было и как стало: от абсолютного разброда, стучания касками и влияния кузбасских волнений на общероссийские кризисы в 1990-х до абсолютно спокойного монолитного социального региона в 2010-х. В этом радикальном развороте, я считаю, ключевая роль губернатора. Его опыт можно было бы транслировать и в других местах. На этом сравнении можно многому научиться». Собеседник полагает, что также достоин изучения опыт взаимодействия власти с крупным бизнесом: при Тулееве власть жёстко контролировала невыплаты зарплаты, также были фонды, которые помогали рабочим в сложных ситуациях.
Игорь Украинцев уверен, что имя народного губернатора заслуживает увековечивания в регионе. Но считает, что решение должно приниматься не эмоционально, а осознанно. «Это не должно быть: назвали, чтобы называть. Будет ли это площадь, улица, предприятие, образовательное учреждение или что-то ещё. Главное, чтобы это было обдуманное решение общественности вместе с властями», — резюмирует эксперт.
От уважения до разочарования.
Учитель истории и обществознания школы № 14 Киселёвска Андрей Рыбак считает заслугой Амана Тулеева сохранение угольной промышленности в Кузбассе: «Я помню, как он спорил с деятелями наподобие ныне сбежавшего Чубайса, который чуть не визжал по ТВ и иным СМИ, что надо прекратить добычу угля, мотивировал это высокой смертностью шахтёров. “А коли надо, то мы закупим уголь за границей”, — говаривал он. Тулеев отстоял угольную промышленность».
Главной ошибкой экс-губернатора, на взгляд педагога, был его разрыв с компартией и переход на позиции единороссов. «Также его не красят последние события правления, когда он откровенно пресмыкался перед Путиным из-за пожара в ТЦ “Зимняя вишня”, — отмечает учитель.
Он считает, что роль Амана Тулеева особо ярко проявилась в годы антикоммунистического переворота и развала СССР. «Будучи одним из лидеров компартии, он вроде бы не принял переворот и антикоммунистов. Но позже, добившись власти в области, фактически перешёл на их позиции, стал одним из тех, кто обслуживал интересы буржуазии. При этом он немало сделал для перевода с шахтной на карьерную добычу угля. Всё это сопровождалось разрушением промышленности (только в Киселёвске были ликвидированы обувная и мебельная фабрики, машзавод и др. предприятия), “оптимизацией” систем образования и здравоохранения, ростом строительства церквей вместо школ. Будут ли его вспоминать и каким образом, не знаю. Личность весьма противоречивая», — рассуждает Андрей Рыбак.
Историк отмечает, что Тулеев руководил Кузбассом почти столько же времени, сколько Леонид Брежнев — СССР. И как минимум за такой продолжительный срок во власти покойный экс-губернатор достоин памяти: «Но вот в какой форме её увековечить, уж простите, не знаю. Лично я очень уважал его в период его противостояния с возглавлявшим область Михаилом Кислюком (первым губернатором Кемеровской области в 1991—1997 гг. — Ред.). Но потом — увы, чем больше входил Аман Тулеев во власть, тем большее разочарование он вызывал».