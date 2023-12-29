40 дней после смерти. Историки назвали заслуги и ошибки Амана Тулеева

Сомнений в том, что Тулеев попадёт в учебники истории, у него нет: «Всё познается в сравнении. Для будущих историков Аман Тулеев — фигура, которая позволяет сравнивать, что было и как стало: от абсолютного разброда, стучания касками и влияния кузбасских волнений на общероссийские кризисы в 1990-х до абсолютно спокойного монолитного социального региона в 2010-х. В этом радикальном развороте, я считаю, ключевая роль губернатора. Его опыт можно было бы транслировать и в других местах. На этом сравнении можно многому научиться». Собеседник полагает, что также достоин изучения опыт взаимодействия власти с крупным бизнесом: при Тулееве власть жёстко контролировала невыплаты зарплаты, также были фонды, которые помогали рабочим в сложных ситуациях.