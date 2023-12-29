Движение по нескольким федеральным трассам на Урале ограничено из-за метели

По обновленным данным Упрдор «Южный Урал», аналогичные ограничения будут действовать на федеральных трассах Р-254 «Иртыш» (с 12+950 по 465+331 километр), А-310 Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном (с 16+270 по 147+128 км), М-5 «Урал» (Подъезд к Екатеринбургу, с 11+400 по 130+169 км), Р-254 «Иртыш» (с 0+000 по 91+462 км, Подъезд к Тюмени), Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган (с 125+421 по 356+282 км).