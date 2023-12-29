Гидрометцентр РФ представил прогноз погоды в Омской области на январь 2024 года

По данным синоптиков, в январе средняя температура в Омской области будет, судя по инфографике, выше нормы. Согласно многолетним наблюдениям, средняя температура в регионе в январе составляет −16,9 °C; а второй месяц зимы является самым холодным в году.
«Средняя месячная температура воздуха ожидается на востоке Таймыра и на северо-западе Якутии — на 1° ниже средних многолетних значений; на юге Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа, в Чукотском автономном округе и на севере Камчатского края — на 1−1.5° выше; на остальной территории — около нормы», — также указали в Гидрометцентре РФ.
Что касается осадков, Омск на инфографике метеорологов находится на границе территорий, где выпадет около нормы осадков, и где их ожидается около нормы. Согласно многолетним наблюдениям, нормой для региона является около 7 дней за месяц с осадками более 1 мм.