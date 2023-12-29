Гидрометцентр РФ представил прогноз погоды в Омской области на январь 2024 года

«Средняя месячная температура воздуха ожидается на востоке Таймыра и на северо-западе Якутии — на 1° ниже средних многолетних значений; на юге Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа, в Чукотском автономном округе и на севере Камчатского края — на 1−1.5° выше; на остальной территории — около нормы», — также указали в Гидрометцентре РФ.