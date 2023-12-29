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Власти рассказали, что на Новый год запланировано на площади Советов

Практически каждый год на главной городской площади проходят гуляния.

Как сообщают сотрудники городской администрации, «Карнавальная ночь» начнётся 31 декабря в 23 часа на площади Советов. Концертная программа продлится до двух часов ночи. Всех гостей приглашают в карнавальных костюмах и масках.

Кемеровчане увидят танцевальную программу от диджея, а также поздравления Президента России, губернатора Кузбасса и лавы города на большом уличном экране. После полуночи горожан пригласят в новогодний хоровод, затем солисты города споют песни.

7 января на площади Советов отметят Рождество. С 16.00 заработают активности «Святочные дни» с обрядовыми играми, мастер-классы по народным обычаям, а лотошники предложат угощения. Кемеровчане поколядуют и посмотрят концерт.

Транспорт 30 и 31 декабря будет ходить по расписанию субботнего дня. В новогоднюю ночь площадь Советов будет перекрыта.