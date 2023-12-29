Новые законы вступят в силу в Волгоградской области в январе 2024 года

При этом каждый 4-й из них был социальным. Новые изменения ожидают волгоградцев и после Нового года.
В 2024 году сразу на 18,5% будет увеличен минимальный размер оплаты труда. Решение о повышении МРОТ инициировал Президент РФ Владимир Путин. Благодаря этому зарплата вырастет примерно у 5 млн человек.
Неработающих пенсионеров в январе 2024 года ожидает индексация пенсии. Рост планируется в пределах 7,5%.
В 2024 году родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года, продолжат получать пособие по уходу за малышом, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это станет дополнительной мерой помощи гражданам, которые вынуждены выходить из декрета раньше.
По новым правилам на постоянной основе будет действовать механизм кредитных каникул для потребительских кредитов.
С января 2024 году расширяется перечень товаров для детей, на которые распространяется пониженная ставка НДС в размере 10%. Теперь в этот список включены ванночки для купания, бутылочки, автокресла и велосипеды.
Страховая и социальная пенсии по случаю смерти кормильца и социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, теперь будут назначаться в беззаявительном порядке.
Помимо этого, ряд выплат освобождены от НДФЛ, среди них материальная помощь студентам, гранты и премии, полученные на региональных и местных конкурсах.