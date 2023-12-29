Новые законы вступят в силу в Волгоградской области в январе 2024 года

В 2024 году родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года, продолжат получать пособие по уходу за малышом, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это станет дополнительной мерой помощи гражданам, которые вынуждены выходить из декрета раньше.