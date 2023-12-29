Городские службы по телефону и онлайн помогут жителям в новогодние выходные

Тем, кто в новогодние выходные переезжает в другую квартиру, будет полезен суперсервис «Переезд в Москве». Здесь доступна подробная информация о том, как зарегистрироваться по новому адресу, какие потребуются документы, как оплачивать коммунальные услуги, пользоваться городским транспортом и организовать досуг в столице. Избавиться от старой бытовой техники, мебели и металлических предметов можно с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей».