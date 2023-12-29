Городские службы по телефону и онлайн помогут жителям в новогодние выходные

В новогодние выходные жители столицы могут воспользоваться сервисами и услугами цифровой экосистемы Москвы, чтобы записаться к врачу, вызвать мастера для устранения неполадок в квартире, оплатить счета, уточнить расписание транспорта и график работы учреждений, а также решить другие бытовые вопросы. Как можно быстро связаться с городскими службами, чтобы получить информацию или помощь, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.
Помощь онлайн
На портале mos.ru в любое удобное время горожанам доступно более 400 услуг и сервисов, с помощью которых можно решить практически любую повседневную задачу.
Оплатить счета за коммунальные услуги, интернет, городской телефон и мобильную связь, а также погасить штрафы можно в сервисе «Мои платежи». Сообщить о неисправностях в квартире или доме поможет сервис «Вызов мастера».
С помощью соответствующего сервиса можно также записать себя или ребенка к врачу. Получить помощь для четвероногого друга поможет сервис «Запись к ветеринарному врачу».
Тем, кто в новогодние выходные переезжает в другую квартиру, будет полезен суперсервис «Переезд в Москве». Здесь доступна подробная информация о том, как зарегистрироваться по новому адресу, какие потребуются документы, как оплачивать коммунальные услуги, пользоваться городским транспортом и организовать досуг в столице. Избавиться от старой бытовой техники, мебели и металлических предметов можно с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей».
Быстро сориентироваться на портале поможет каталог услуг. А если возникнут сложности, можно воспользоваться разделом «Помощь». Там доступны инструкции для получения услуг и есть возможность связаться со службой техподдержки. Кроме того, указаны контакты городских ведомств и служб.
Услугами и сервисами на портале mos.ru можно пользоваться, даже не имея под рукой компьютера: городские мобильные приложения позволяют решать повседневные вопросы со смартфона или планшета.
Обратиться в городские службы, чтобы устранить неполадки в квартире или решить проблему с освещением или уборкой во дворе, также поможет платформа «Электронный дом». А на вопросы, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием многоквартирных домов, инфраструктурой парков, состоянием территории государственных учреждений, работой городского транспорта, уборкой дворов и дорог, ответ можно найти на портале «Наш город».
Помощь по телефону
В праздничные дни горячие линии общегородского контакт-центра продолжат работать в обычном режиме. Операторы и голосовой помощник подскажут, как получить услугу или сервис, примут заявку на устранение неполадок в квартире или доме, уточнят расписание городского транспорта и помогут записаться к врачу.
В единой справочной службе Правительства Москвы по номеру:
Обратившись в единый диспетчерский центр по номеру:
Операторы горячей линии единой медицинской справочной службы города Москвы по номеру 122 запишут к врачу и дадут информацию по вопросам здравоохранения, например о том, как продлить или закрыть больничный лист, прикрепиться к поликлинике или пройти вакцинацию.
Служба записи на прием к врачу по телефону:
В круглосуточном контакт-центре для владельцев животных по телефону:
В контакт-центре «Московский транспорт» по телефонам:
Если у горожан возникли сложности в процессе получения услуг или проблемы при работе с сервисами на портале mos.ru, они могут обратиться в службу поддержки по телефону:
Внедрение цифровых решений в сфере государственного управления соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».