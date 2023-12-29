Кемеровский владелец 39 коров нарушал ветеринарные правила

Кемеровский фермер, занимающийся разведением крупного рогатого скота, нарушал ветеринарные правила и закон «О ветеринарии». Сотрудники Россельхознадзора обнаружили у него множество нарушений.
Так, декабрьская проверка показала, что 39 коров не проходят обязательные профилактические противоэпизоотические мероприятия (вероятно, речь идёт о ежегодных прививках), и не все животные имеют идентификационные номера. Также в личном-подсобном хозяйстве частично не было ограждения (на территорию могли забраться дикие звери) и навозохранилища (навоз не обеззараживался). Помимо этого, выгульные площадки коров были меньше установленных нормами.
В отношении кемеровчанина возбудили дело об административном правонарушении. Владельцы коров и фермеры, которые продают мясо и молочную продукцию, обязаны следить за здоровьем и содержанием животных и безопасностью своего товара.