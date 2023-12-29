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Жители поселка Хабаровского края замерзают в своих квартирах

В поселке Заветы Ильича Советско-Гаванского района местные жители замерзают в своих квартирах.
Источник: Прокуратура Хабаровского края

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, причина тому — ненадлежащая работа котельной № 320. Сообщение об инциденте появилось в интернете и стало поводом для проверки со стороны надзорного ведомства.

Установлено, что температура подаваемого теплоносителя для населения не соответствует утвержденному нормативу, в результате чего в ряде многоквартирных жилых домов нарушался температурный режим. Директору КГУП «Региональные коммунальные сети» внесено представление. Одновременно с этим решается вопрос о возбуждении административного дела за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

ЖКХ