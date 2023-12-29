Жители поселка Хабаровского края замерзают в своих квартирах

Установлено, что температура подаваемого теплоносителя для населения не соответствует утвержденному нормативу, в результате чего в ряде многоквартирных жилых домов нарушался температурный режим. Директору КГУП «Региональные коммунальные сети» внесено представление. Одновременно с этим решается вопрос о возбуждении административного дела за нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.