Планируйте маршрут: как изменится схема движения в районе закрытых станций Калужско-Рижской линии

С 3 по 8 января в связи с проведением работ над теплосетью будет закрыт участок «Новые Черемушки» — «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро. Вдоль этого закрытого участка запустят бесплатные автобусы. Для их беспрепятственной работы с 2 по 9 января на юге, юго-западе и в центре столицы изменится схема движения транспорта.