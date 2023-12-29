Планируйте маршрут: как изменится схема движения в районе закрытых станций Калужско-Рижской линии

С 3 по 8 января в связи с проведением работ над теплосетью будет закрыт участок «Новые Черемушки» — «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро. Вдоль этого закрытого участка запустят бесплатные автобусы. Для их беспрепятственной работы с 2 по 9 января на юге, юго-западе и в центре столицы изменится схема движения транспорта.
Чтобы автобусы ходили без задержек, откроют шесть километров временных выделенных полос на проспекте 60-летия Октября и Профсоюзной улице (до станции «Новые Черемушки»). Проезд по ним, а также уже имеющейся полосе на Ленинском проспекте будет разрешен только для городского транспорта.
Кроме того, на 14 участках временно запретят парковаться. Парковка будет недоступна в районе Профсоюзной улицы, проспекта 60-летия Октября, дублера Ленинского проспекта и улицы Академика Пилюгина.
На время также закроют выезды из двора дома 2 а на Ленинском проспекте и с Донской улицы в проезд Апакова.
С Донской улицы в проезд Апакова выехать можно по Ленинскому проспекту, Шаболовке или Мытной улице.
Движение также ограничат на четырех соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы. На съезде с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект в сторону области проехать можно будет по двум из четырех полос.
Для помощи водителям и пассажирам вдоль закрытого участка метро будут дежурить экипажи дорожного патруля Центра организации дорожного движения. Кроме того, круглосуточно следить за ситуацией на дорогах, оперативно направлять соответствующие службы и корректировать работу светофоров будут сотрудники ситуационного центра.