Центробанк России рассказал как распознать телефонных мошенников

«Истекает срок действия сим-карты» — у сим-карты мобильных операторов нет срока годности.



«Продиктуйте код из СМС — сообщения» — код из СМС считается аналогом вашей собственноручной подписи. Его нельзя никому ни пересылать, ни сообщать.



«Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка» — отличить афериста можно по тому, что он будет интересоваться данными банковской карты клиента и будет запрашивать код из СМС. Также такой «специалист банка» не сможет сообщить вам актуальный остаток по вашему счету.



Если с вами заговорили о деньгах и счетах — кладите трубку. После этого сами позвоните по официальному телефону организации либо на горячую линию, набрав номер вручную.