Центробанк России рассказал как распознать телефонных мошенников

В связи с частыми случаями телефонного мошенничества Центральный банк России выпустил памятку о том, как по определенным фразам в разговоре можно распознать телефонных мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции. Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и, если вы их услышали — сразу кладите трубку, — советуют в ЦБ.
Регулятор привел восемь основных словосочетаний, часто используемые аферистами, и прокомментировал их:
«Оформлена заявка на кредит» — если вы не оставляли заявку, а вам сообщают о предварительно одобренном кредите, то просто кладите трубку.
«Сотрудник Центробанка» — настоящие сотрудники Банка России не звонят и не пишут гражданам.
«Специальный и безопасный счет» — «специальных» («безопасных», «защищенных») счетов не существует.
«Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте тайну» — работники правоохранительных органов не проводят процессуальные действия по телефону, не запрашивают финансовые данные и не предлагают поучаствовать в задержании мошенников.
«Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция» — банки могут остановить такие операции без участия клиента.
— Если у банка возникнут сомнения, его представитель может написать вам в онлайн-банке или позвонить для подтверждения операции. Но, в отличии от жулика, настоящий работник банка звонит только с официального номера банка и никогда не просит совершить операции по карте, — пояснили в регуляторе.
«Истекает срок действия сим-карты» — у сим-карты мобильных операторов нет срока годности.
«Продиктуйте код из СМС — сообщения» — код из СМС считается аналогом вашей собственноручной подписи. Его нельзя никому ни пересылать, ни сообщать.
«Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка» — отличить афериста можно по тому, что он будет интересоваться данными банковской карты клиента и будет запрашивать код из СМС. Также такой «специалист банка» не сможет сообщить вам актуальный остаток по вашему счету.
Если с вами заговорили о деньгах и счетах — кладите трубку. После этого сами позвоните по официальному телефону организации либо на горячую линию, набрав номер вручную.