Когда в России подешевеют яйца: прогноз эксперта

Об этом ТАСС рассказал зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. По его словам, снижение цен ожидается уже в январе 2024 года.
«Уже после Нового года мы можем наблюдать снижение цен — их стабилизируют договоренности с торговыми сетями. Дополнительное давление на цены также окажет открытие импорта», — сказал он.
Напомним, с начала декабря цена поднялась на 4,6%, а за весь год выросла на 46,18%. Резкий рост стоимости яиц был связан не только с инфляцией, но и со значительным ростом спроса. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование. Несмотря на сложившуюся ситуацию, вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в стране дефицита яиц не будет.