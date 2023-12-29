Когда в России подешевеют яйца: прогноз эксперта

Напомним, с начала декабря цена поднялась на 4,6%, а за весь год выросла на 46,18%. Резкий рост стоимости яиц был связан не только с инфляцией, но и со значительным ростом спроса. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование. Несмотря на сложившуюся ситуацию, вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в стране дефицита яиц не будет.