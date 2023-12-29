Припаркованные авто заблокировали проезд троллейбусам в Челябинске

Припаркованные на проезжей части машины заблокировали движение троллейбусов по улице Свободы. Электротранспорт не может проехать в районе остановки «Торговая» в сторону центра, сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Аналогичная ситуация на Комсомольском проспекте — остановка “Молдавская” (в сторону центра), на улице Блюхера — остановка “Поселок АМЗ” (в сторону центра)», — говорится в сообщении администрации.
Движение троллейбусов на проблемных участках приостановлено. Владельцев просят отогнать брошенные авто.