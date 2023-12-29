30 и 31 декабря в аэропорту Леонова гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка

Во всех муниципалитетах Кузбасса открыли резиденции Деда Мороза, проводят праздники и приглашают узнать о новогодних мероприятиях в визит-центры. С начала новогодней кампании их уже посетили более 28 тысяч кузбассовцев. Больше активностей по всем городам и посёлкам размещено здесь.