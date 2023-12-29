30 и 31 декабря в аэропорту Леонова гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка

30 и 31 декабря в Международном аэропорту им. А. А. Леонова всех прибывающих будут встречать Дед Мороз и Снегурочка.
В роли доброго волшебника выступит победитель конкурса «Лучший Дед Мороз Сибири» Сергей Фильченко из Топкинского муниципального округа. В 2020 году он уже получал этот титул. Мы тогда писали, зачем Дедушке свита, что просят в подарок дети и придёт ли добрый волшебник в пандемию.
Во всех муниципалитетах Кузбасса открыли резиденции Деда Мороза, проводят праздники и приглашают узнать о новогодних мероприятиях в визит-центры. С начала новогодней кампании их уже посетили более 28 тысяч кузбассовцев. Больше активностей по всем городам и посёлкам размещено здесь.
В отделе военной истории Кузбасского краеведческого музея ёлку оформили гербами городов и муниципальных округов региона, а на ёлочных шарах — изображения гербов городов и губерний, существовавших в России с 1497 по 1993 годы. Набор изготовлен по специальному заказу московским заводом «Иней».