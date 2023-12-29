Новое решение: паромный рейс из Владивостока в Корею продлят до враждебной азиатской страны

Международные маршруты между Владивостоком и японскими портами могут возобновиться в феврале 2024 года. Оператор морского парома Eastern Dream, компания Duwon Shipping, может продлить существующий маршрут до корейского Тонхэ, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ряд азиатских СМИ.
Судно компании проходит техническое обслуживание и по плану будет готово выйти в море 15 февраля. Лицензия на работу в Стране восходящего солнца у южнокорейского перевозчика есть, однако для корректировки маршрута ее требуется изменить. Ранее компания уже пыталась связаться с портом Майдзуру (Киото), но соглашения достичь не удалось. Тем не менее вопрос решается на уровне министерств Японии и Республики Корея.
Судно Eastern Dream будет идти по маршруту через дальневосточную столицу. Из-за пандемии COVID-19 компания Duwon Shipping занималась только грузоперевозками на этом направлении, а после начала СВО прекратила и их.
Попытки наладить пассажиропоток были. Однако заканчивались они достаточно громко. Например, ранее «Комсомольская правда» сообщала об отечественной компании, чьи паромы успели совершить лишь несколько рейсов между Россией и Японией. Комиссия из Токио высадилась на судно и якобы нашла порядка 20 нарушений требования безопасности. Перевозки пришлось прекратить.