Новое решение: паромный рейс из Владивостока в Корею продлят до враждебной азиатской страны

Судно компании проходит техническое обслуживание и по плану будет готово выйти в море 15 февраля. Лицензия на работу в Стране восходящего солнца у южнокорейского перевозчика есть, однако для корректировки маршрута ее требуется изменить. Ранее компания уже пыталась связаться с портом Майдзуру (Киото), но соглашения достичь не удалось. Тем не менее вопрос решается на уровне министерств Японии и Республики Корея.