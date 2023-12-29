Пермское ГУФСИН раскрыло, чем накормит осужденных в Новый год

«Для подозреваемых, обвиняемых и осужденных на обед приготовят жаркое по-домашнему, плов с мясом говядины, азу с овощным гарниром, пюре картофельное с гуляшом, котлеты и тефтели мясные. Также в меню [присутствуют] борщ, рассольник “Ленинградский”, запеченная рыба путассу с гарниром из картофеля, салаты “Оливье”, “Винегрет”, “Столичный”. “Новогоднее” меню в каждом учреждении совместно составляют начальник отдела интендантского и хозяйственного обеспечения и начальник столовой», — рассказали агентству в ведомстве.
URA.RU рассказывало, что в исправительных учреждениях осужденные самостоятельно могут приобрести различные продукты к празднику в ведомственных магазинах ГУФСИН. Им доступны икра, мидии бекон, ананасы и другие продукты.