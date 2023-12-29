Пермское ГУФСИН раскрыло, чем накормит осужденных в Новый год

В Пермском крае исправительные колонии и СИЗО приготовят разнообразные блюда для осужденных и подследственных в новогодние праздники. В плановом меню — плов, азу, жаркое, а также различные холодные закуски и салаты, в том числе, неизменный атрибут новогоднего стола — салат «Оливье». Об этом URA.RU в пресс-службе ГУФСИН по Прикамью.