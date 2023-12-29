Туман, дождь и штормовой ветер: в последний рабочий день 2023 года погода в Омске вернулась в март

В последний рабочий день 2023 года погода в Омске напоминает март. Ранее синоптики предупреждали о штормовом ветре и дожде. Прогноз синоптиков сбылся.
В мэрии Омска отчитались, что из-за сложных погодных условий на дороги города пришлось вывести технику, которая обычно задействована в тёплое время года.
В местах вероятных подтоплений ведется откачка воды, рабочие занимаются осушением мостов и путепроводов, отдельное внимание — удалению снежной каши с тротуаров. В день на борьбу с непогодой направлено 215 единиц спецтехники и 240 рабочих. Несмотря на приближающиеся праздники, управление дорожного хозяйства и благоустройства работает в круглосуточном режиме.