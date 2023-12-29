На воронежском троллее запустили сверкающий корабль

В Воронеже на троллее запустили волшебный светящийся корабль. Он будет летать над водохранилищем до 14 января.
Эту чудесную новогоднюю конструкцию смонтировали в самом центре Воронежа. Фото инсталляции поделился в соцсетях известный воронежский бизнесмен Сергей Слабунов.
По словам предпринимателя, корабль каждый вечер до Старого нового года будет стартовать в 20:40 с середины «Воронежского моря» до веранды 15/86.
Ранее мы сообщали, что Мэрия Воронежа опубликовала список двухсот мероприятий на Новый год.