На Среднем Урале создадут научные детские площадки

Губернатор Евгений Куйвашев расширил перечень инициатив, которые реализуются в Свердловской области в рамках Десятилетия науки и технологий, инициированного президентом Владимиром Путиным. В регионе будет создана инфраструктура развивающего досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста — научные детские площадки. Первые появятся уже к 2025 году в Краснотурьинске (на территории реконструируемой средней общеобразовательной школы № 2) и Каменске-Уральском (на территории парка «Космос»).