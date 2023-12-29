Правительство попросили ослабить требования к самозанятым таксистам

Представитель Минтранса на круглом столе в Совете Федерации 6 декабря говорил, что подготовка необходимых нормативных актов в регионах закончится в первом квартале 2024 года. На том же мероприятии первый зампред комитета Совфеда по экономполитике Алексей Синицын говорил, что жесткие требования вступившего в силу с сентября нового закона о такси привели к оттоку водителей. По данным аналитического центра при правительстве, дефицит составляет 72 тыс. человек (речь не только о самозанятых водителях), а общее число выданных разрешений на работу в такси сократилось на 13,6% с момента введения в действие закона о такси.