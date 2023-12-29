Госпогранкомитет Беларуси назвал настоящую причину очередей на границе с Польшей

Стала известна причина очередей на границе Беларуси с Польшей. Об этом сказали в Государственном пограничном комитете страны.
В Госпогранкомитете обратили внимание на то, что в предпраздничные выходные на польской границе скопилась очередь транспорта, и назвали причины коллапса.
Прежде всего в ГПК указали на то, что ранее Польша закрыла четыре пункта пропуска на границе с Беларусью. И сейчас работает только один погранпереход для легкового транспорта — «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны. — Ред.). Кроме того, большинство лиц, которые пересекали границу в этот период, выбирали «красный» коридор из-за чего увеличивалась длительность их оформления.
— При этом белорусская сторона приняла в два раза больше авто, чем в предыдущие дни, увеличив численность смен контрольных служб, — подчеркнули в пресс-службе.
Таким образом в ГПК опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что польские власти якобы хотят помочь людям на границе и делают для этого все возможное.
— Почему-то ни один пункт пропуска Польша так и не открыла, — заключили в ведомстве.