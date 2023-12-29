Госпогранкомитет Беларуси назвал настоящую причину очередей на границе с Польшей

Прежде всего в ГПК указали на то, что ранее Польша закрыла четыре пункта пропуска на границе с Беларусью. И сейчас работает только один погранпереход для легкового транспорта — «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны. — Ред.). Кроме того, большинство лиц, которые пересекали границу в этот период, выбирали «красный» коридор из-за чего увеличивалась длительность их оформления.