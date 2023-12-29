Полицейские вернули новокузнечанке похищенного йорка Кузю

Полицейские Кузбасса перед Новым годом заставили новокузнечанку снова поверить в чудо: они вернули ей похищенного йоркширского терьера Кузю. К правоохранителям обратилась 52-летняя хозяйка, которая очень переживала из-за пропажи собаки.
Выяснилось, что новокузнечанка накануне зашла в магазин на пр. Шахтёров и оставила пса в тамбуре. Она делала так неоднократно, и обычно собака спокойно ждала хозяйку. Но в этот раз Кузя исчез, на улице его нигде не было. Выяснилось, что животное похитила местная 35-летняя жительница, которую не раз судили за имущественные преступления. Дома у неё был йорк.
Задержанная признала вину и рассказала, что совершила кражу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ей просто понравилась собака, и она решила забрать её себе. На неё завели очередное уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.