Полицейские вернули новокузнечанке похищенного йорка Кузю

Выяснилось, что новокузнечанка накануне зашла в магазин на пр. Шахтёров и оставила пса в тамбуре. Она делала так неоднократно, и обычно собака спокойно ждала хозяйку. Но в этот раз Кузя исчез, на улице его нигде не было. Выяснилось, что животное похитила местная 35-летняя жительница, которую не раз судили за имущественные преступления. Дома у неё был йорк.