В Пермском крае открыли пятую ледовую переправу

На сегодняшний день на территории Прикамья действуют четыре ледовые переправы. Это переправы через реку Сылва между селом Насадка и деревней Мостовая в Кунгурском округе, через Каму в районе поселка Тюлькино в Соликамском округе, через Каму между Оханском и Юго-Камским и через Чусовую между поселком Верхнечусовские Городки и деревней Красная Горка в Чусовском округе. Всего в регионе этой зимой планируют открыть 12 ледовых переправ.