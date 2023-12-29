В трех районах Башкирии продлили ограничения движения в связи с погодными условиями

Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики.
Так, ограничения продлили:
— в Архангельском и Белорецком районах по дороге Уфа — Инзер — Белорецк на участке км 67+000 — км 205+000;
— в Белорецком и Учалинском районах по дороге Белорецк — Учалы — Миасс на участке км 2+000 — км 99+000;
— в Белорецком районе по дороге Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск на участке км 218+000 — км 249+000.
Напомним, движение на этих участках дорог закрыли вчера. Ограничения планировалось снять 29 декабря в 10:00.