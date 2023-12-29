Названы запрещенные для детей блюда в новогоднюю ночь

Детский эндокринолог Дарья Губарева рассказала RT о том, какие блюда стоит исключить из детского рациона в новогоднюю ночь.
По ее словам, не лучшим выбором на Новый год для детей будут блюда, в составе которых есть лесные грибы, поскольку существует риск отравления.
«Детям до пяти лет не стоит давать блюда, в состав которых входят не полностью приготовленные мясные продукты, а также такие мясные деликатесы, как копченая или сыровяленая колбаса и копченое или сыровяленое мясо. Поскольку эти продукты не проходят достаточную термическую обработку, могут являться источником пищевого отравления».
Кроме того, не рекомендуются блюда, в составе которых есть сырые яйца, например, салаты с соусами домашнего приготовления, а также блюда с не полностью приготовленными яйцами (например, яйцо всмятку и яйцо-пашот), поскольку такие продукты могут быть источником заражения сальмонеллезом.
«Для детей до пяти лет также не рекомендованы мягкие сыры, изготовленные из непастеризованного молока (например, бри и камамбер), поскольку они могут являться источником такого опасного заболевания, как листериоз. Из-за высокого содержания ртути детям не рекомендованы некоторые сорта рыбы, такие как марлин, акула, большеглазый тунец и королевская макрель, рыба-меч, пангасиус», — рассказала врач.
Помимо этого, в новогоднюю ночь детям рекомендовано ограничение количества блюд с майонезом, а также кондитерских изделий.
«Чтобы снизить вероятность переедания, 31 декабря рекомендовано придерживаться обычного распорядка дня и приемов пищи. В Новый год половину тарелки вашего ребенка должны занимать овощи и фрукты в различных вариациях — это поможет снизить риск переедания жирной пищей, десертами и сладостями, а после застолья рекомендуется выйти на свежий воздух и прогуляться», — заключила Губарева.