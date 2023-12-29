Названы запрещенные для детей блюда в новогоднюю ночь

«Детям до пяти лет не стоит давать блюда, в состав которых входят не полностью приготовленные мясные продукты, а также такие мясные деликатесы, как копченая или сыровяленая колбаса и копченое или сыровяленое мясо. Поскольку эти продукты не проходят достаточную термическую обработку, могут являться источником пищевого отравления».