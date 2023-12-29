Продажу алкоголя ограничат в Иркутской области с 29 декабря по 7 января

Уже через пару дней наступит долгожданный праздник Новый год. В связи с этим в десяти муниципалитетах Иркутской области ввели ограничения на продажу алкоголя с 29 декабря по 7 января. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Правовыми актами муниципальных образований региона определены даты, время и границы мест проведения предновогодних, новогодних и рождественских праздников, — добавляют власти Иркутской области.
Так, в список вошли Балаганский, Иркутский, Нижнеилимский районы, Смоленское, Сосновоборское, Ревякинское, Усть-Кутское, Ручейское, Подымахинское муниципальные образования и Железногорск-Илимское городское поселение.
Кстати, запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.