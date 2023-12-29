Казахстанские полицейские обратились к родителям школьников

«Уважаемые родители! Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, самую благополучную семью. В 2023 году уже более 40 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков. В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка — это самое важное. Нужно знать окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются. Обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка. Все это может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Опасение должен вызвать расход денег или наоборот их большое количество. Потому что, кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком», — говорит заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.