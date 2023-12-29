NGS42: новокузнецкого каннибала и шизофреника Спесивцева снова будут судить

С конца прошлого века Спесивцев находится на принудительном лечении в психбольнице. Десять лет назад по Новокузнецку ходили слухи об освобождении маньяка-людоеда из «психушки». Тогда подняли волну негодования соседи по дому на пр. Пионерском, 53, в одной из квартир которого Спесивцев в 1996 году насиловал, убивал и расчленял подростков и девушек. Однако Александра из лечебницы не выпустили, а мать, отбывшая 15-летний срок, поселилась где-то в Осинниковском округе.