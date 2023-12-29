Неопознанная пенсионерка найдена в одной из больниц Владивостока

Ведутся поиски родственников или знакомых 73-летней женщины, находящейся в одной из больниц Владивостока. Она называет себя Метловой Любовью Михайловной и утверждает, что родом из Новосибирска, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
К волонтерам обратилась полиция приморской столицы. Им рассказали, что женщина находится в больнице с 18 ноября 2022 года. Поиски усложняются тем, что по базам данных проверить полученную информацию не получается, а у самой пациентки наблюдаются провалы в памяти. Как и при каких обстоятельствах она попала в Приморский край — неизвестно. Однако потерянная пенсионерка охотно идет на контакт.
Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, голубые глаза и седые волосы. Все, у кого есть любая информация, может обратиться по номеру 8 (800)700−54−52 или 112.