Неопознанная пенсионерка найдена в одной из больниц Владивостока

К волонтерам обратилась полиция приморской столицы. Им рассказали, что женщина находится в больнице с 18 ноября 2022 года. Поиски усложняются тем, что по базам данных проверить полученную информацию не получается, а у самой пациентки наблюдаются провалы в памяти. Как и при каких обстоятельствах она попала в Приморский край — неизвестно. Однако потерянная пенсионерка охотно идет на контакт.