Также руководителю организации-перевозчика внесено представление о недопустимости подобных нарушений.
По данным «Ъ-Уфа», водитель автобуса № 247, высадивший девочку, — Вадим Багаутдинов.
Прокуратура Уфимского района провела проверку по публикации в СМИ. Установлено, что в ноябре этого года водитель автобуса, двигавшегося по межмуниципальному маршруту «Микрорайон Спутник села Чесноковка — Уфа (ГДК)» высадил 11-летнюю девочку на остановке в селе Чесноковка, так как отказался принять оплату по карте «Алга». В результате школьница ждала следующий автобус 40 минут и опоздала на тренировку в Уфе.
В Уфе оштрафовали водителя, высадившего школьницу из автобуса
Водитель автобуса оштрафован на 5 тыс. руб. за принудительную высадку из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего (ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Также руководителю организации-перевозчика внесено представление о недопустимости подобных нарушений.