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Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации

Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 россиянина. По данным Минобороны, это были сотрудники сферы IT, банковской системы, энергетических компаний, сельского хозяйства, СМИ и работники из других отраслей.
Призывники
Источник: РИА "Новости"

Почти треть (30,7%) получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — это IT-специалисты, их число составляет 256,1 тыс., следует из материалов Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

По данным ведомства, всего право на отсрочку получили 834 224 человека. Помимо айтишников это работники:

  • банковской системы — 170 тыс. (20,4%),
  • энергетических компаний — 103,1 тыс. (12,4%),
  • сельского хозяйства — 54,5 тыс. (6,5%),
  • средств массовой информации — 43,7 тыс. (5,2%),
  • других сфер — 206,9 тыс. (24,8%).

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении.

Айтишники могли получить отсрочку, если работали по трудовому договору в аккредитованной компании не менее 11 месяцев перед датой начала призыва. Для тех, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза, требований к стажу не было. Также необходимо было иметь высшее образование по специальности из списка, приведенного в постановлении правительства. Всего в нем 75 специальностей, в том числе математика, физика, радиотехника, информационная безопасность и другие. Отсрочку также получили сотрудники российских операторов связи, работники «системообразующих организаций в сфере информации и связи» и сотрудники организаций, «обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка».

На отсрочку, согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», также имеют право: 1) не годные по здоровью; 2) ухаживающие за больными близкими родственниками или опекуны несовершеннолетних брата или сестры, если нет других людей, которые обязаны делать это; 3) граждане, у которых на иждивении четверо или более детей младше 16 лет, а также воспитывающие без матери одного или более детей того же возраста; 4) мужчины, жены которых находятся не менее чем на 22-й неделе беременности и у которых есть дети в возрасте до 16 лет; 5) матери-одиночки с четырьмя или более детьми до восьми лет; 6) депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Также от частичной мобилизации получили отсрочку студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование.

В декабре Владимир Путин заявил, что необходимости в новой волне мобилизации на данный момент нет.