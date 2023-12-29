Минобороны назвало число отсрочек от частичной мобилизации

На отсрочку, согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», также имеют право: 1) не годные по здоровью; 2) ухаживающие за больными близкими родственниками или опекуны несовершеннолетних брата или сестры, если нет других людей, которые обязаны делать это; 3) граждане, у которых на иждивении четверо или более детей младше 16 лет, а также воспитывающие без матери одного или более детей того же возраста; 4) мужчины, жены которых находятся не менее чем на 22-й неделе беременности и у которых есть дети в возрасте до 16 лет; 5) матери-одиночки с четырьмя или более детьми до восьми лет; 6) депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Также от частичной мобилизации получили отсрочку студенты очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование.