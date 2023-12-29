Угадай, что там под снегом: в Челябинске глубокие сугробы скрыли от глаз машины, тротуары и даже автовокзал

В Челябинске в ночь с 28 на 29 декабря прошел сильный снегопад. Он добавил высоты сугробам, оставшимся после снежной бури трехдневной давности. Снегоуборочная техника собирает теперь не просто снежные валы, а настоящие горы.
— На расчистке улиц города задействовано 286 единиц техники и 572 рабочих, — сообщили в мэрии Челябинска.
В администрации пожаловались, что не смогли ночью почистить несколько десятков улиц из-за припаркованных на обочинах машин.
Впрочем, если никуда бежать или ехать не надо, можно считать снежные громады на земле и белые шапки на ветвях деревьев зимней сказкой.