Где запустят салют на Новый год в Астане

Также в новогоднюю ночь в трех локациях пройдут праздничные мероприятия. 31 декабря с 21:00 до 2:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и площадке ЭКСПО состоятся новогодние праздничные концерты «Жаңа жыл түні» для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.