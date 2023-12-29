Где запустят салют на Новый год в Астане

Как сообщили в пресс-службе акимата Астаны 29 декабря, новогодний салют в Астане проведут за счет спонсорских средств. До салюта ровно в полночь исполнят гимн Казахстана.
«После будут запущены фейерверки с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту “Атырау”. На каждой локации прозвучат порядка тысячи выстрелов», — сообщили в акимате.
Также в новогоднюю ночь в трех локациях пройдут праздничные мероприятия. 31 декабря с 21:00 до 2:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и площадке ЭКСПО состоятся новогодние праздничные концерты «Жаңа жыл түні» для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады.
Новогодние мероприятия также проведут в жилых массивах Астаны.
Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, сколько средств направили на новогоднее украшение столицы.