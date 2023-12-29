Народные приметы на 30 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

30 декабря верующие вспоминают библейского пророка Даниила, в народном календаре — Данилов день. В старину это время использовали, чтобы навести порядок в доме и пообщаться с близкими. До наших дней дошло немало примет, связанных с этой датой. Некоторые из них считались в старину особенно важными, так как помогали избежать болезней и прочих напастей.
Народные приметы на 30 декабря: что нельзя делать
На Руси 30 декабря считался днем, когда нужно сосредоточиться на завершении текущих дел. Браться за новые задачи — не рекомендуется. Поэтому смена работы, новоселье или поездка в эту дату счастья точно не принесет. Более того, можно лишиться самого ценного.
Следует быть осторожнее с деньгами. Необдуманные траты обернутся серьезными неприятностями. Во всяком случае, в это верили наши предки. Они считали, что покупать 30 декабря следует только самое необходимое, например, продовольствие.
Чтобы избежать нищеты, ни в коем случае не выходите из дома с пустыми карманами. Положите в них хотя бы одну монету. Пересчитывать деньги также не рекомендуется, если не хотите столкнуться с крупными материальными потерями.
Согласно поверьям, рыбаку не следует ходить на промысел в одиночку. Возрастают риски получить травму или даже утонуть. Поэтому любители посидеть с удочкой отправлялись к водоему с товарищами.
Нельзя назвать этот день хорошим и для лентяев. Праздное времяпрепровождение будет наказано болезнями. Если человек привык подолгу лежать в постели, удача отвернется от него на целый год. Чтобы этого не случилось, следует встать пораньше и как можно скорее приняться за работу.
В старину говорили, что в Данилов день незамужним девушкам нельзя проводить все время в исключительно женской компании. Тем, кто ослушается, мудрецы сулили одиночество. Замуж их не позовут как минимум в течение шести месяцев.
Зятю к теще 30 декабря ходить не стоит, считали на Руси. Любой их контакт может закончиться ссорой, да такой, что приведет и к разладу между супругами.
В этот день лучше не принимать подарки от малознакомых людей. Есть вероятность того, что с вещью недоброжелатель передаст вам свои болезни и проблемы.
Вне зависимости от пола, возраста и семейного положения не обсуждайте свои жизненные неурядицы с посторонними. Человек вам точно не поможет найти выход из ситуации, но может рассказать о ваших проблемах третьим лицам. Все закончится сплетнями, которые испортят вам репутацию.
Народные приметы на 30 декабря: что можно делать
30 декабря верующие с утра отправляются в храм, чтобы помолиться пророку Даниилу. У заступника они просят помощи в мирских делах.
День подходит для работы и хлопот по хозяйству. Можно навести порядок дома, разобраться в вещах, приготовить что-то вкусное для близких. Если займетесь выпечкой, обязательно угостите соседей и друзей: это принесет вам удачу.
Чтобы деньги в доме водились, в ночь на 30 декабря положите в каждый угол спальни по монете, а пятую — спрячьте в цветочном горшке. Монеты из углов нужно потратить в следующие четыре дня (в день по одной). Ту же, что вы закопали в землю, трогать не нужно. Этот нехитрый ритуал, согласно поверьям, заметно увеличит ваш достаток в следующем году.
Приметы о погоде на 30 декабря
Ясный день 30 декабря считался в старину хорошей приметой. Наши предки верили, что в этом случае май будет теплым и погожим. При этом и мороз с вьюгой не огорчал жителей далекой старины. Такая погода, согласно их наблюдениям, сулит щедрый урожай меда в следующем году.
Именины 30 декабря
30 декабря именины празднуют Иван, Николай, Денис и Александр. Также поздравить нужно Петра и Никиту.