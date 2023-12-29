Народные приметы на 30 декабря: чего нельзя делать, чтобы не было беды

Чтобы деньги в доме водились, в ночь на 30 декабря положите в каждый угол спальни по монете, а пятую — спрячьте в цветочном горшке. Монеты из углов нужно потратить в следующие четыре дня (в день по одной). Ту же, что вы закопали в землю, трогать не нужно. Этот нехитрый ритуал, согласно поверьям, заметно увеличит ваш достаток в следующем году.