В Краснодаре в последние дни перед Новым годом ожидается аномально теплая погода

Так, в кубанской столице столбики термометров вырастут до +13 градусов Цельсия. Это в 2 раза выше нормы в данный период. А непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января самая низкая температура в региональном центре все равно не опустится ниже нуля и составит +2°.