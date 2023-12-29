В Краснодаре в последние дни перед Новым годом ожидается аномально теплая погода

В Краснодарском крае в преддверии Нового года установилась по-весеннему теплая погода. В регионе температура воздуха превышает отметку +10 градусов по шкале Цельсия. А сугробы можно встретить только на заметенных снегом горных вершинах. Как рассказали в пресс-службе «Центра Фобос», последние 3 дня в Краснодаре ожидается аномально теплая погода.
Так, в кубанской столице столбики термометров вырастут до +13 градусов Цельсия. Это в 2 раза выше нормы в данный период. А непосредственно в ночь с 31 декабря на 1 января самая низкая температура в региональном центре все равно не опустится ниже нуля и составит +2°.
В воскресенье в Краснодаре также ожидаются осадки.
«Январь на Кубани начнётся с +8° на термометрах», — резюмировали в «Фобосе».
Ранее «НК» писала, что в Краснодаре и крае 29 декабря ожидается малооблачная и сухая погода при резких температурных колебаниях.