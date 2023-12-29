В центре Екатеринбурга заблестел «Новогодний шар» из 50 тысяч светодиодов

В центре Екатеринбурга появилась новогодняя светодиодная инсталляция «Новогодний шар». Пятиметровая конструкция из более чем 50 тысяч светодиодов расположена между Плотинкой и часовней Святой Екатерины.
— Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и поздравление с Новым годом и Рождеством. Деревья рядом с шаром украсили гирляндами, которые создают ощущение тепла, окутывая все вокруг мягким желтым светом, — рассказали о праздничных декорациях в Фонде святой Екатерины.
Такой же новогодний шар появился и в парке Энгельса, а территории у храмов Иннокентия Московского и Большого Златоуста были украшены световыми композициями.