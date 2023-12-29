В Ростове в праздничные дни продлят работу общественного транспорта

В праздничные дни изменится режим работы общественного пассажирского транспорта города. В ночь с 31 декабря на 1 января работа общественного транспорта будет продлена до 1:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.
— В ночь с 6 на 7 января общественный транспорт города будет работать до 3:00, — говорится в сообщении.
С 20:00 до окончания торжественных мероприятий движение трамваев по маршрутам № 1, 4 будет организовано: от Буденновского до Театрального по улице Максима Горького и далее по маршрутам следования.
В остальные дни общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.