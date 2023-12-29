Что пригодится свердловским водителям на заснеженных дорогах

В списке первостепенных вещей — пускозарядное устройство или пауэрбанк объемом не меньше 8 — 12 тысяч ампер в час. Чем больше емкость аккумулятора и пусковой ток устройства, тем больше вероятность успешного запуска двигателя при низких температурах или после длительного простоя. Также автомобилистам пригодятся размораживатель замков и силиконовая смазка, особенно в случае, если машину занесло снегом, потом все растаяло, а потом снова грянули заморозки.