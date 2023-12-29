Что пригодится свердловским водителям на заснеженных дорогах

В списке первостепенных вещей — пускозарядное устройство или пауэрбанк объемом не меньше 8 — 12 тысяч ампер в час. Чем больше емкость аккумулятора и пусковой ток устройства, тем больше вероятность успешного запуска двигателя при низких температурах или после длительного простоя. Также автомобилистам пригодятся размораживатель замков и силиконовая смазка, особенно в случае, если машину занесло снегом, потом все растаяло, а потом снова грянули заморозки.
«Спиртовые размораживали хоть и более эффективны, но могут повредить пластиковую или резиновую поверхность. Гликолевый размораживатель менее агрессивен и подходит для любых типов замков. Силиконовую смазку следует наносить перед заморозками или после мойки на петли и стыки», — рассказали в «Авито».
Чтобы не замерзнуть в ожидании, пока заработает печка, можно поставить в салон дополнительный отопитель. Самые простые и дешевые — электрические тепловентиляторы. Они работают от прикуривателя, поэтому нагревают воздух и гонят его в салон сразу, без лишних ожиданий. Другая актуальная вещь — складная лопата с полноценным «ковшом», который справится с солидным объемом снега. Для удобства можно выбрать вариант с телескопической ручкой, такая лопата займет в багажнике меньше места.