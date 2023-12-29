Дождь в Новый год, снег — в Рождество: какой будет погода в январские выходные 1 — 8 января в Ростовской области

В Ростовской области в первые дни января ожидаются дожди, а к Рождеству может выпасть снег. О погоде в новогодние выходные рассказала руководитель ростовского гидрометцентра Елена Назарова.
По словам синоптика, в первые пять дней января установится достаточно теплая погода. Температура воздуха ночью будет составлять 0 — +6 градусов, по северу и востоку — до −5. Днем столбик термометра поднимется до +1 — +9 градусов.
— В большинство дней, с 1 по 5 января, ночью и утром пройдут дожди с мокрым снегом. В это время возможен туман. Ночью прогнозируем гололед. Ветер будет слабы и умеренным, местами — с порывами.
Ближе к Рождеству температура начнет снижаться. Ночью на термометре будет от 0 до −5 градусов, в северных районах — до −8 — −11 градусов. Днем температура будет достигать −3 — +4 градусов.
— Во второй половине первой декады ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Не исключены гололедные явления.