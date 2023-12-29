В Новосибирске Дед Мороз зарабатывает около 100 тысяч рублей в декабре

Об этом «МК в Новосибирске» рассказал сибиряк в костюме главного символа Нового года 23-летний Иван.
Юрист-Дед Мороз
Парень работает в юридической компании, получил профильное образование. На Новый год он преображается в Деда Мороза и дарит сказку детям и взрослым.
«Я начал играть эту роль в 17 лет. Тогда я присоединился к одной компании аниматоров, где меня всему научили. Теперь же работаю самостоятельно, в одиночку», — пояснил Иван.
Сибиряк выступает как в детских садах, школах и больницах, так и принимает индивидуальные заказы на дом. Программа у него разнообразная — детям устраивают дискотеки, разнообразные игры, загадывают загадки, дарят подарки.
«Когда прихожу на дом, родители дают подарок и я должен его вручить. Иногда малышей ждёт разочарование. Сейчас их сложно удивить и порой презент не соответствует ожиданиям. Например, ребёнок хотел игрушку, а родители подарили путёвку для всей семьи за границу. Порой расстраиваются», — уточнил парень.
По его словам, чаще всего дарят технику — телефоны, планшеты, другие гаджеты. Игрушки стали дарить реже, чем раньше.
«Помню, в моем детстве самыми популярными подарками были машинки, конструктор Lego, сейчас всё изменилось», — пояснил Иван.
Зарабатывает до 6 тысяч рублей в час
Он рассказывает, что стоимость зависит от формата мероприятия. Поздравление стоит 1500 рублей, новогодние развлечения — три игры с Дедом Морозом — 3990, а провести час со сказочным персонажем — 6800.
Самый бюджетный вариант — звонок до Дедушки Мороза, когда герой поздравляет ребёнка с праздником по телефону. Стоимость — 300 рублей.
«В день бывает по 10−15 заказов, особенно 30 и 31 декабря, так как каждый хочет, чтобы именно его ребёнка поздравили ближе к новогодней ночи. В эти дни и цены поднимаю в два раза из-за спроса. В целом за декабрь можно получить от 50 до 100 тысяч, если проявишь себя, будешь работать активно и понравишься детям», — отметил аниматор.
Запутался в бороде
По словам Ивана, во время работы он неоднократно сталкивался с забавными ситуациями. Один из частых случаев — маленькие дети дёргают Деда Мороза за бороду.
«Для таких случаев есть небольшая хитрость — у меня две накладных бороды. Если ребёнок потянет за одну, то вторая остаётся на месте. Так и я не попадаю в неловкую ситуацию, и малышу настроение не портим», — пояснил сибиряк.
Он рассказал, что однажды выступал во время рекламной акции, и его борода зацепилась за посох. Как правильно распутать, Дед Мороз не знал, пришлось просить персонал, что немного изменило ход постановки.
Иван уточнил, что не всегда аниматора заказывают детям.
«Чаще всего Деда Мороза заказывают для детей от 3 до 6 лет. Иногда приходил к малышам младше, которые не совсем понимали, кто перед ними стоит. Порой, наоборот, приглашают взрослые — возлюбленные делают такие сюрпризы друг другу, некоторые поздравляют пожилых родителей, чтобы напомнить им ощущение волшебства, иногда прихожу на корпоративы», — отметил аниматор.
Он рассказал, что планирует расширять деятельность и начинать вести другие праздники и корпоративы. В будущем хочет открыть своё дело и работать вместе с другими аниматорами, создавая целые представления.