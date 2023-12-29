В Новосибирске Дед Мороз зарабатывает около 100 тысяч рублей в декабре

«В день бывает по 10−15 заказов, особенно 30 и 31 декабря, так как каждый хочет, чтобы именно его ребёнка поздравили ближе к новогодней ночи. В эти дни и цены поднимаю в два раза из-за спроса. В целом за декабрь можно получить от 50 до 100 тысяч, если проявишь себя, будешь работать активно и понравишься детям», — отметил аниматор.