Синоптики предупреждают о сильном ветре в Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», 29 и 30 декабря в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедицы, метели, а также усиление ветра до 18−23 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.
Уточним, что ветер от 10 до 18 метров в секунду считается сильным, а от 18 до 30 метров в секунду — штормовым.
Синоптики предупреждают, что могут быть оборваны линии связи и электропередач, также возможен срыв кровли, обвал деревьев и слабо закрепленных конструкций.
Специалисты рекомендуют при сильных порывах ветра закрыть окна, убрать с балкона вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, быть предельно осторожными с огнем, не приближаться к деревьям, обходить рекламные щиты.
Напомним, что в ноябре из-за урагана 39 населенных пунктов остались без света в Новосибирской области.