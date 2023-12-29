Синоптики предупреждают о сильном ветре в Новосибирской области

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС», 29 и 30 декабря в Новосибирской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедицы, метели, а также усиление ветра до 18−23 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.